Ashley Judd parle du suicide de sa mère à 76 ans: "J'ai à la fois la douleur et le traumatisme de l'avoir découverte"

Naomi Judd, chanteuse de country et mère de l'actrice Ashley Judd, est morte le 30 avril. La comédienne a découvert le corps sans vie de sa mère et est traumatisée par cette scène. Elle s'est confiée à la journaliste Dianne Sawyer jeudi dans l'émission "Good Morning America". Elle a parlé de son chagrin après avoir perdu sa mère.



L'interview - qui avait pour thème "le chagrin et l'amour d'une famille, la maladie mentale et l'aide" - était la première de l'actrice depuis qu'elle et sa sœur Wynonna ont annoncé la mort de leur mère fin avril. Naomi avait 76 ans.



Les sœurs ont déclaré avoir perdu leur mère "à cause de la maladie mentale". Naomi se battait depuis longtemps contre la dépression.



Ashley Judd a commencé l'interview en remerciant d'abord les fans pour leurs pensées et leurs prières alors que sa famille traverse une période difficile.



L'actrice de 54 ans a ensuite révélé la cause du décès de sa mère: une blessure par arme à feu.



"Une fois que je l'ai dit, il est impossible de ne pas le dire", a-t-elle expliqué à travers les larmes. "Elle a utilisé une arme... Ma mère a utilisé une arme à feu. C'est donc l'information que nous sommes très mal à l'aise de partager, mais nous comprenons que nous sommes dans une position où si nous ne le disons pas, quelqu'un d'autre le fera."



La star a dit qu'elle espère que le fait de partager la vérité sur la mort de sa mère aidera d'autres personnes souffrant de maladies mentales à chercher de l'aide.



"Ma mère savait qu'on la voyait et qu'on l'entendait dans son angoisse", a-t-elle dit. "Quand on parle de maladie mentale, il est très important d'être clair et de faire la distinction entre notre proche et la maladie. C'est très réel, et ça ment, c'est sauvage".



Le dernier jour de la vie de Naomi, Ashley a dit qu'elle a vu sa mère dans le Tennessee, où elles vivent à quelques minutes de distance.



"C'était une journée mitigée", a-t-elle dit. "Je rends visite à ma mère et à mon père tous les jours quand je suis à la maison dans le Tennessee, donc j'allais leur rendre visite comme je le fais tous les jours. Ma mère m'a demandé si je voulais rester avec elle et j'ai répondu : "Bien sûr que oui".



Plus tard, a-t-elle révélé, elle a découvert sa mère.



"Je suis montée à l'étage et je l'ai découverte. J'ai à la fois le chagrin et le traumatisme de l'avoir découverte."



"Notre mère n'a pas pu tenir jusqu'à ce qu'elle soit intronisée au Hall of Fame par ses pairs", a-t-elle ajouté. "C'est le niveau de catastrophe de ce qui se passait en elle, parce que la barrière entre le regard qu'ils avaient pour elles ne pouvait pas pénétrer dans son cœur, et le mensonge que la maladie lui a raconté était si convaincant."