Benjamin Castaldi révèle la technique des candidats pour faire entrer de la cocaïne dans Secret Story

Les candidats de télé-réalité consomment-ils de la drogue pendant les tournages? C’est une question récurrente, à nouveau soulevée suite à un épisode des Marseillais où l’on devine une petite croûte blanche sous le nez de Greg Yega. La séquence a rapidement fait le tour de Twitter.





Souvent coupés du reste du monde, les candidats pourraient-ils faire entrer facilement des stupéfiants? Questionnés sur cette polémique, les chroniqueurs de TPMP ont débattu à ce sujet lundi 28 mars et c’est là que Benjamin Castaldi a balancé un gros dossier sur Secret Story. "La vérité, c’est qu’on savait que ça rentrait et on cherchait à chaque fois à savoir comment ça rentrait", a-t-il avoué. L’ancien animateur révèle qu’une saison a été "particulièrement compliquée" de ce côté. "Il y avait un système de livraison qui passait par les cols de chemise et la blanchisserie, explique-t-il. Les candidats envoyaient leur linge sale et quand il revenait, dans les cols, il y avait de la cocaïne."

Selon Benjamin Castaldi, la production de l’émission ne serait pas complice de ce petit manège. Il a également confié que pendant le Loft Story, un candidat faisait entrer régulièrement de l’herbe, sans quoi il était "en dépression".



Pour Benjamin Castaldi, le problème de la drogue est "inhérent à la téléréalité depuis le début". Aujourd’hui, les candidats seraient fouillés pendant les tournages.