Brad Pitt foule le tapis rouge en JUPE (photos)

Alors qu'il foulait le tapis rouge ce mardi soir à Berlin en Allemagne pour la projection de son nouveau film, Bullet Train, Brad Pitt a surpris ses fans par le choix de sa tenue peu conventionnelle. L'acteur de 58 ans est arrivé vêtu d'une jupe brune au dessous de ses genoux, d'une veste assortie et d'une chemise rose.

L'acteur du film "Once Upon a Time in Hollywood" portait des vêtements chiffonnés et a assumé son look, l'accessoirisant avec des colliers, une paire de lunettes de soleil et des bottines noires.

C'était également l'occasion de découvrir les tatouages de l'acteur dessinés sur ses jambes.

Bullet Train est un thriller comique d'action qui met en vedette Brad Pitt dans le rôle d'un assassin qui, après s'être remis d'un burn-out, reprend ses fonctions.

"Vous savez, vous faites un mois de thérapie, vous avez une illumination, et vous pensez que vous avez tout compris, et que vous ne serez plus jamais désespéré", a déclaré l'acteur au magazine GQ, faisant référence à son personnage. "J'étais dedans. J'ai compris, et j'étais juste prêt à partir!", a-t-il confié avec une pointe d'ironie.