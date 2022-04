Brooklyn Beckham: ce contrat de mariage en béton signé avant ses noces

Nous vous l'annoncions la semaine dernière, Brooklyn Beckham, le fils de David et Victoria Beckham, va épouser le samedi 9 avril sa fiancée, l'actrice américaine Nicola Peltz. Les noces auront lieu dans le manoir des parents de la jeune mariée situé en Floride avec plusieurs centaines d'invités, David et Victoria ayant convié leurs nombreux amis, dont les anciennes chanteuses du groupe des Spice Girls.

Mais avant de penser à la somptueuse cérémonie, les mariés entourés de leur famille ont dû signer un contrat de mariage, et ce, pour protéger les fortunes amassées par leurs parents respectifs.

La jeune Nicola n'a rien à envier à son futur mari Brooklyn Beckham. Son père Nelson Peltz est milliardaire. Il figure dans le classement des hommes les plus riches du monde et est présenté comme étant un homme d'affaires et investisseur, à la tête d'une fortune estimée à 1,4 milliard d'euros. Les Beckham ont, eux, amassé 450 millions d'euros.

D'après le journal The Mail Online, Brooklyn et Nicola ont signé un contrat de séparation des biens. Uniquement les biens acquis ensemble pendant la durée de leur mariage pourront être partagés entre eux en cas de divorce.