Capucine Anav va se marier: "Le prince charmant existe" (photos)

"Et voilà, c’est officiel, le prince charmant existe", a écrit Capucine Anav sur Instagram afin d’annoncer ses fiançailles. L’ex-candidate de téléréalité, en couple avec un certain Victor, a voulu partager son bonheur avec ses abonnés. C’est sur une plage des Maldives que son compagnon a fait sa demande. Un moment romantique que Capucine a dévoilé sur les réseaux sociaux. "Je n’y croyais plus et pourtant, je vous l’annonce officiellement : 2023 sera l’année de mon mariage avec l’homme de mes rêves", poursuit la jeune femme.

"J’attendais le jour de la Saint-Valentin, la fête des amoureux, pour vous partager cette nouvelle qui a bouleversé ma vie", confie-t-elle. "Plus besoin de me cacher, ce n'était pas évident de garder le secret, car je partage tout avec vous. Vous allez maintenant partager avec moi l’accomplissement d’un des plus beaux jours de ma vie. Une vidéo arrive très prochainement pour également vous présenter pour la première fois, officiellement, mon PRINCE, je serai à toi pour le restant de ma vie".