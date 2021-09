Carlos Sotto Mayor, la dernière compagne de Jean-Paul Belmondo, évoque la fin de la vie de l'acteur

Dans les années 80, Bébel, alors au sommet de sa carrière, tombe amoureux fou de Carlos Sotto Mayor. La chanteuse brésilienne est 28 ans plus jeune que lui, mais entre les deux artistes c'est le coup de foudre. Ils vivront 7 ans ensemble avant de se séparer.

Mais au cours de l'été 2020, un coup de fil passé par Jean-Paul Belmondo va raviver la flamme, comme elle l'a confié au magazine Gala de cette semaine.

"Un jour il m’a dit: "Alors qu’est-ce que tu attends?". J’ai fait mon sac, j’ai pris mes chats et j’ai embarqué sur le premier vol pour Paris", raconte l'artiste qui s'est alors installée avec le monstre sacré du cinéma français.

Les deux amants ont retrouvé leur complicité et leur amour partagés dans les années 80. "Après le confinement, nous sommes partis à Cannes et là, on s’est permis d’avoir à nouveau 19 et 47 ans. On a dévalisé la boutique Chevignon, comme dans les années 80, on a roulé en Cadillac rouge, on a fait plein de photos et de vidéos qu’il choisissait lui-même. C’était fabuleux", se remémore l'artiste.

Mais l'état de santé de l'acteur a commencé à se détériorer fin de l'année 2020: "Il parlait moins et allait moins bien", regrette sa dernière compagne.

Dévastée par la disparition de son grand amour, la chanteuse n'a pas eu le courage d'assister à ses funérailles, mais elle a partagé une photo de Bébel sur Instagram avec cette légende: "Au revoir mon amour. Que les anges t'accompagnent dans ton voyage éternel. Je garde ton sourire et les souvenirs forts et tendres. Tu m'as tant appris. Je me souviens de cette photo prise il y a exactement un an".