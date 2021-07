Cindy Poumeyrol de Koh Lanta fait une GRANDE ANNONCE sur les réseaux (photos)

L'ancienne finaliste de Koh Lanta, Cindy Poumeyrol est aujourd'hui influenceuse et entrepreneuse. Elle a enfin annoncé une très grande nouvelle après l'avoir longtemps cachée à ses abonnés. Elle révèle des clichés attendrissants sur son compte Instagram.

Après sa participation à Koh-Lanta en 2019, l'aventurière de 33 ans partage aujourd'hui son quotidien dans l'émission de télé-réalité "Mamans et célèbres" sur la chaîne française TFX. Elle est aussi influenceuse sur les réseaux et entrepreneuse. Et pour le plus grand bonheur de ses fans, Cindy Poumeyrol a enfin annoncé sa grossesse sur ses réseaux sociaux. Et oui, Cindy attend un deuxième enfant!

Cindy tentait de le cacher à ses abonnés durant de longs mois

L'ancienne aventurière de Koh Lanta a dévoilé une série de clichés de son ventre déjà bien arrondi. On y voit Cindy et son mari Thomas très complices et fusionnels, et on aperçoit même leur premier enfant, Alba, 1 an.

Pour la légende sous sa publication, Cindy Poumeyrol a choisi de faire une pointe d'humour, en référence à ses nombreux stratagèmes pour cacher sa grossesse. "Bon j'avoue, ce ventre, c'est un peu de bière (sans alcool), du chocolat encore et toujours, mais surtout beaucoup d'amour... We did it again, c'est reparti pour un tour #letourbillondelavie #mumtobe #bonheur", a-t-elle écrit.

Cindy Poumeyrol a longtemps démenti le fait qu'elle attendait un deuxième enfant. Pourtant, les internautes étaient persuadés du contraire. Selon le magazine Purepeople, le 27 juillet dernier, la jeune femme réagissait à des commentaires sur son corps: "Mon ventre fait débat apparemment. On peut boire de la bière et manger du chocolat tranquille ?"

Aujourd'hui, Cindy l'a annoncé a toute sa communauté et a officialisé sa grossesse.