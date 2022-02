Comment Florent Pagny a découvert son cancer du poumon

Fin janvier, Florent Pagny annonçait sur les réseaux sociaux être atteint d'un cancer du poumon. Par le biais d'une vidéo postée sur son compte Instagram, le chanteur indique démarrer "six mois de chimiothérapie et de rayons X" et annule la tournée prévue pour ses 60 ans.

Soutenu par de nombreuses personnalités, telles que Marc Lavoine, M. Pokora, Pascal Nègre, ou encore Carla Bruni, le chanteur français s'est confié à nos confrères de Paris Match sur la découverte de son cancer.

On apprend donc que la maladie a été diagnostiquée alors que Florent Pagny pensait souffrir de la Covid-19. "Cette immense et soudaine fatigue, cette toux qui ne passe pas, cette sensation d’étouffer le poussent à consulter un médecin, le 12 janvier”, peut-on lire. Neuf jours plus tard, en plein tournage de The Voice, il est appelé par son médecin qui lui annonce la mauvaise nouvelle. "Abasourdi", Florent Pagny a directement informé l'équipe.

Diffusée à partir du 12 février mais enregistrée à l'avance, l'interprète de Ma liberté de penser sera bien présent dans tous les épisodes de cette nouvelle saison.