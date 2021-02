Cyril Lignac: sa recette gourmande pour moins de 5 euros par personne (vidéo)

RTL France et le groupe M6 se sont associés au Secours populaire en France pour venir en aide aux étudiants dans le besoin lors d’une journée de solidarité le 17 février. A cette occasion, le chef Cyril Lignac a donné la recette d’un repas à moins de 5 euros par personne.

Pour trois personnes, le budget des courses atteindra donc 15 euros.

Liste d'ingrédients:

- riz basmati

- saucisse

- merguez

- sauce soja

- miel

- ketchup

- oeufs

- coriandre

- carotte

- roquette

- échalote ou oignon

- beurre

Voici la recette de Cyril Lignac :

Faire cuire du riz basmati

Faire griller des saucisses et des merguez, les retirer et faire cuire un oignon ou une échalote dans le jus de la cuisson, ajouter une noisette de beurre et des petits morceaux de carotte et de la roquette

Mettre cette préparation sur le riz cuit et le faire sauter dans un wok

Ajouter une sauce aigre-douce à base de sauce soja (15 cL), de miel (30g) et d'une cuillère à café de ketchup.

Ajouter un peu de coriandre à la préparation

Ajouter des blancs d’œufs dans le riz.

Le dessert

Si il reste de l’argent, le chef propose une mousse au chocolat en dessert.

Il vous faudra:

- chocolat noir

- chocolat au lait

- crème liquide

- lait

- oeufs

- sucre

La recette:

Faire fondre 200g de chocolat noir et 100g de chocolat au lait

Ajouter 170g de crème liquide et de lait que l'on fait chauffer

Incorporer neuf blancs d’œufs montés en neige avec 80 g de sucre

