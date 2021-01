Dans les pas de sa maman: qui est Valentine Sled, la fille de Sophie Davant qui se lance dans les médias? (photo)

Sophie Davant, c'est un visage bien connu de la télévision française puisque cela fait plus de 30 ans qu'on la connait. Cette année, elle se lance un nouveau défi avec un magazine, baptisé "S". Dans le premier numéro, qui sortira le 21 janvier, elle y apparait aux côtés de sa fille, Valentine.

Elle a eu envie de donner un coup de pouce à cette dernière qui lance son blog culinaire. "Ça a été difficile de la convaincre", a expliqué Sophie Davant dans C à Vous mercredi soir sur France 5. "C'est engageant pour elle de poser en couverture et que ce n'est pas forcément ce qu'elle recherche, mais elle lance un blog de cuisine, elle a très envie de se lancer dans cet univers des médias, en se cherchant encore un petit peu, et je trouvais que c'était une belle manière de la mettre en lumière, et je suis fière d'elle", a ajouté l'animatrice et maman.

Âgée de 26 ans, Valentine est née du mariage de Sophie Davant avec le journaliste et animateur Pierre Sled, dont elle porte le nom.

Sa maman est très fière d'elle : lors du lancement de son blog, elle n'avait pas hésité à partager en story Instagram la nouvelle activité de sa fille. "Ma fille… non seulement elle est canon, mais en plus elle cuisine très bien. Elle adore ça !", avait-elle écrit.

On ne peut que lui souhaiter autant de succès que sa maman !



