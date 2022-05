Depeche Mode en deuil: le claviériste "Fletch" est décédé

Andy Fletcher, membre fondateur du groupe britannique Depeche mode, est décédé à l'âge de 60 ans, a annoncé jeudi le groupe, "choqué" de ce départ "prématuré".

"Nous sommes choqués et remplis d'une immense tristesse en raison du décès prématuré de notre cher ami, membre de la famille et membre du groupe", a indiqué le groupe qui s'était formé en 1980 à Basildon, à une quarantaine de kilomètres à l'est de Londres. Né en juillet 1961 à Nottingham, Andrew Fletcher, surnommé "Fletch" était l'un des claviéristes du groupe.

"Fletch avait un véritable coeur en or et était toujours là quand vous aviez besoin de soutien, d'une conversation animée, d'une bonne rigolade ou d'une pinte fraîche", a dit Depeche Mode dans un communiqué. "Nos pensées vont à sa famille", a ajouté le groupe demandant de "respecter leur vie privée en cette période difficile." Andy Fletcher laisse derrière lui Grainne, son épouse de 30 ans, et deux enfants, Megan et Joe.



Depeche Mode a vendu plus de cent millions de disques dans le monde. Parmi ses plus grands hits, "Just can't get enough", "Everything Counts", "Never Let Me Down Again", ou "Walking in my Shoes". Pionniers de la pop synthétique au début des années 1980, ils ont fait évoluer ce genre jusqu'à s'en affranchir en s'ouvrant aux guitares au début des années 1990. Le groupe a connu un immense succès avec l'album "Violator" (1990), qui comprend notamment les tubes "Personal Jesus" et "Enjoy the Silence".



Depeche Mode avait fait ses débuts dans le top 11 des charts britanniques en juin 1981 avec son deuxième single "New Life".



A l'origine, le groupe comprenait le claviériste et auteur-compositeur Vince Clarke, le claviériste, chanteur et auteur-compositeur Martin Gore, le claviériste Andy Fletcher et le chanteur et compositeur Dave Gahan. Vince Clarke a quitté le groupe à la fin de l'année 1981 et a été remplacé deux ans plus tard par Alan Wilder.



Le dernier album studio de Depeche mode, "Spirit", est sorti en 2017, et a été suivi d'une tournée en Europe et sur le continent américain. De nombreux artistes, de la pop à la techno, se réclament aujourd'hui de leur influence.

Lol Tolhurst, batteur de The Cure, a réagi à l'annonce du décès d'Andrew Fletcher en regrettant une "très triste nouvelle". "Je connaissais Andy et je le considérais comme un ami. Nous avons croisé de nombreuses fois les mêmes chemins quand nous étions plus jeunes", a-t-il dit. Carol Decker, chanteuse principale du groupe T'Pau, a décrit Andrew Fletcher comme "un gars adorable", ajoutant: "J'envoie tout mon amour à ses amis de la famille et aux membres du groupe."