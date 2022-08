Des candidats virés d'une télé-réalité après avoir participé à "un jeu dangereux": l'un deux finit à l'hôpital, "ça aurait pu être très grave"

Trois candidats ont été exclus de l'émission "Le Reste du Monde : Romance à Ibiza", diffusée sur Plug RTL. Alors que se déroulait le tournage, Théo, Alan et Jean expliquent s'être retrouvés dans la nuit pour jouer à "un jeu dangereux". "Hier soir, dans la nuit, on a joué à un jeu dangereux. On n'a pas pris conscience des choses, on n'a pas réfléchi. On regrette d'avoir fait ça. Ça aurait pu être très grave", explique Théo aux autres candidats participant à l'émission.

Sur les images, on aperçoit Alan, des hématomes sur le visage et arborant un pansement sur le menton. Ce dernier se serait en fait retrouvé à l'hôpital et a du être pris en charge par les secours à l'issue de ce "jeu dangereux". Les responsables expliquent avoir été convoqués par la production qui a décidé de les exclure de l'émission. "On doit assumer les conséquences de nos actes et donner un exemple pour la jeunesse. Ils ont décidé que l'on quitte l'aventure", souffle Jean.

Au cours de l'émission, aucune information sur le jeu dangereux pratiqué par le candidat n'est donnée. Sur les réseaux sociaux, des rumeurs circulent. Certains parlent de consommation de protoxyde d'azote dit "gaz hilarant", à la base contenu dans des ballons de baudruche. Le protoxyde d'azote est classifié parmi les "substances vénéneuses". Il est utilisé en cuisine pour les siphons de Chantilly et en médecine comme analgésique. C'est son usage détourné qui l'a rendu populaire auprès des jeunes. L'inhalation de ce gaz peut être très dangereuse pour la santé. "Le manque d’oxygène se traduit par des maux de tête et des vertiges mais peut entraîner une perte de connaissance et même conduire au décès", explique le Centre anti-poisons sur son site internet.