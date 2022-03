Deux mois après sa lourde chute, Dave révèle avoir encore des séquelles

Le chanteur Dave et son mari, le parolier Patrick Loiseau, se sont confiés dans le magazine Paris Match sur la lourde chute que l'artiste néerlandais a fait le 25 janvier dernier à son domicile.

Le chanteur qui mettait sécher du linge à l'étage dans leur maison du XVIe arrondissement de Paris est soudainement tombé. Son mari, Patrick Loiseau, présent aux moments des faits raconte avoir entendu un bruit sourd et avoir pensé au pire. "Je suis allé dans le salon. Il était là, étendu au sol, inerte. J’ai cru qu’il était mort", confie-t-il.

Le chanteur yéyé a dû être emmené d'urgences à l'hôpital, où une hémorragie cérébrale lui a été diagnostiquée. Dave a été opéré et plongé dans un coma de 5 jours. Patrick Loiseau a eu très peur pour son époux dont le pronostic vital était engagé. Depuis son réveil, Dave a entamé une période de revalidation. Il n'a pas encore retrouvé le goût, ni l'odorat et ne peut plus conduire, mais retourne chaque jour à l'hôpital où il enchaîne les séances d'ergothérapie, d'orthophonie et de kinésithérapie.

Dave a dû annuler de nombreuses dates de concert mais espère un retour sur scène à la fin du mois d'avril.