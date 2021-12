Donald Trump attaque Meghan Markle: "Elle manipule Harry et manque de respect à la Reine"

Donald Trump a lancé une incroyable salve de critiques à l'encontre de l'ancienne actrice américaine Meghan Markle, l'accusant de "manquer de respect à la reine" et de manipuler "horriblement " le prince Harry, rapporte ce matin le Daily Mail.

Dans une interview qui sera diffusée sur GB News ce soir, l'ancien président américain affirme que les actions du duc et de la duchesse de Sussex ces dernières années ont "blessé" la monarque.

S'adressant à l'ancien chef de l'Ukip, Nigel Farage, Donald Trump explique qu'il n'a jamais été un grand "fan" de Meghan, qui, selon lui, a utilisé le prince Harry.

Et de développer: "Je ne suis pas fan d'elle. Je ne l'ai jamais été et ce, dès le premier jour. Je pense qu'Harry a été horriblement manipulé et je pense qu'un jour il le regrettera. Je pense que le prince Harry a été utilisé. Je pense que cela a ruiné sa relation avec sa famille et cela fait mal à la Reine."

En évoquant la duchesse et sa compatriote, Donald Trump ne mâche pas ses mots: "Je pense qu'elle a été très irrespectueuse envers la Reine, qui est une si grande femme, une si grande personne, un personnage historique."

Donald Trump a également déclaré que les actions de Meghan étaient "déplacées" lorsque Nigel Farage lui a demandé de réagir sur l'intervention qu'elle avait tentée sur les membres du Congrès américain, en leur envoyant une lettre évoquant le congé de paternité et en utilisant dans cette missive son titre de Duchesse de Sussex. "Elle essaie de faire des choses que je considère très inappropriées", a réagi l'ancien président.

M. Trump a également parlé de son affection pour la Reine, affirmant qu'il avait été élevé dans le respect de la famille royale parce que sa mère était écossaise.