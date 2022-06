Elvis Presley: cette raison étrange qui l'a fait renoncer à avoir une vie sexuelle avec son épouse Priscilla

Le film "Elvis" sort dans les salles de cinéma ce mercredi. Ce biopic retrace la vie et l'oeuvre d'Elvis Presley sur deux décennies, depuis son accession à la célébrité jusqu'à l'obtention "de son statut de star sans précédent, tandis que l'Amérique est traversée par des bouleversements socioculturels majeurs et perd son innocence".

Alors que ses descendants ont participé à l'avant première aux Etats-Unis, certain secrets de la vie du roi du Rock and Roll refont surface, dont l'un en particulier qui peut étonner.

C'est en 1959 que Paul Beaulieu, soldat américain, et beau-père de Priscilla est affecté en Allemagne. La famille le suit et Priscilla y fait la rencontre d'Elvis Presley qui y accomplit son service militaire à la base de Ray Barracks, à Friedberg. L'adolescente n'a que 14 ans, mais c'est le coup de foudre dès le premier soir.

Le 1er mai 1967, Elvis épouse Priscilla à Las Vegas dans l'état du Nevada. 9 mois plus tard, une petite fille voit le jour. Elle s'appelle Lisa Marie.

Dans ses mémoires, Priscilla confiait cette drôle de confidence qu'Elvis lui avait faite avant de l'épouser et qu'elle n'a pas pris au sérieux mais qui s'est bien produite.

Elle détaille: "Il m'avait mentionné avant notre mariage qu'il n'avait jamais été capable de faire l'amour avec une femme qui avait eu un enfant."

Et dans la réalité, cela s'est bien passé selon son épouse Priscilla. Elvis Presley n'a plus voulu avoir de relation sexuelle avec elle après la naissance de leur fille unique. Le couple décida de divorcer 5 ans plus tard.

Des propos confirmés plus tard par un ami de la star, Sonny West comme le rapporte le magazine Gala: "Elvis la considérait d'abord comme une mère et ensuite comme une épouse, et il avait des problèmes pour faire l'amour avec elle."