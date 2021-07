En larmes, Nabilla raconte le cambriolage: "Mon fils dormait juste à côté dans son petit lit, ils auraient pu lui faire du mal" (vidéo)

Nabilla Benattia et Thomas Vergara ont été victimes d'un cambriolage durant leur mariage à Chantilly. L'influenceuse s'est exprimée sur Snapchat afin de raconter les faits à ses abonnés "pour que ça ne soit pas déformé". Le préjudice est estimé à plus de 150.000 euros.

Nabilla raconte ensuite que son fils Milann dormait juste à coté. Il se trouvait "dans son petit lit", dans une "chambre communicante". "On s'est dit qu'ils auraient pu rentrer et peut-être lui faire du mal", dit la femme de Thomas Vergara. Ce dernier a également expliqué les faits. Il confie avoir vécu "une des plus belles journées de sa vie" mais que cela s'est transformé en drame. "J'avais tout imaginé sauf ça", explique l'ancien candidat des Anges.

"Ils ont emporté tous mes vêtements", détaille encore le mari de Nabilla.

Le couple tente de se remettre de cette histoire. Les stars de la téléréalité ont hâte de tourner cette triste page.