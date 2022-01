En pleurs, Slimane annonce être devenu papa d'une petite fille prématurée: "Cela fait un mois que je m'inquiète pour elle"

(c)SLIMANE ON INSTAGRAM

En pleurs, Slimane a annoncé à ses abonnés sur Instagram être devenu père il y a un mois d'une petite fille prématurée, née deux mois à l'avance. "Je suis à la fois très heureux de vous annoncer ce que je vais vous annoncer, parce que je vis le plus beau moment de ma vie", explique Slimane en pleurs dans une vidéo postée jeudi soir sur son compte Instagram. "Et à la fois je suis très triste, parce que je ne pensais pas vous l’annoncer comme ça. Je suis devenu papa d’une petite fille incroyable, un petit ange, qui est née deux mois pratiquement à l’avance et qui est à l’hôpital depuis un mois", détaille le chanteur en ravalant un sanglot.

Et de confier son angoisse quotidienne, alors que sa petite fille est soignée au service de néonatologie. "Ça fait un mois que je m’inquiète pour elle, qu’elle a du mal à respirer parfois, qu’elle a du mal à se nourrir aussi. ça fait un mois que je prie tous les jours pour qu’elle aille mieux et pour que je puisse vite la présenter à tous les gens qui l’aiment déjà, ma famille, mes amis…".

Le chanteur explique aussi qu'il a dû précipiter l'annonce de la naissance de sa fille, parce que "des personnes sans coeur ont voulu lui voler ce moment", sans en dire davantage.