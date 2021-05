Fan de Guillermo Guiz? Retrouvez le dans "Le Stand-Up Show", son émission inédite disponible sur RTLplay

Pour la première fois, RTLplay vous propose une création originale: "Le Stand-Up Show", votre nouveau rendez-vous mensuel avec les talents francophones de l'humour.

Dans "Le Stand-Up Show", Guillermo Guiz, le ket de Bruxelles qui a séduit la France, invite 4 artistes de la nouvelle scène du stand-up. Il les accueille dans son désormais célèbre comedy club ixellois : le Kings of Comedy Club. Dans ce show dédié à l’humour, la lumière sera mise sur les nouveaux talents belges et francophones, mais pas que...

Pour Guillermo Guiz, l’émission est une bonne occasion d'emmener le public dans son univers: "Le projet est riche et très original. C’est un vrai mélange entre des jeunes pousses et des talents affirmés qui ont pour la plupart grandi au Kings of Comedy Club."

Parmi les différents humoristes, vous pourrez notamment retrouver au fil des différents épisodes : Fanny Ruwet, Nikoz, Laurence Bibot, PE, Florence Mendez, Manon Lepomme et bien d'autres !

Le "Stand-Up Show", c'est la nouvelle émission, 100% gratuite, 100% humour, 100% RTLplay à ne pas rater !