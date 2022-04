Grosse frayeur pour Nabilla: son fils hospitalisé d'urgence en pleine nuit

Ce mercredi, Nabilla a raconté à ses fans sur Snapchat la nuit effrayante qu'elle avait vécue avec sa famille. De mardi à mercredi, son fils Milann, âgé de 4 ans, a soudainement eu des problèmes pour respirer et la petite famille a dû se rendre en urgence à l'hôpital: "On n'a pas dormi de la nuit. On est partis à l'hôpital parce que notre fils ne respirait plus. Il avait les poumons qui étaient complètement... Il a chopé une bactérie en fait et il n'arrivait même pas à m'appeler pendant la nuit. (...) Je me suis réveillée à 4h pour aller le voir et il était tout réveillé. Il n'arrivait même pas à parler, il n'arrivait pas à respirer donc on l'a emmené aux urgences", a expliqué la star qui devrait bientôt accoucher de son deuxième enfant.

Le mari de Nabilla, Thomas Vergara, a également raconté cet épisode éprouvant sur les réseaux sociaux: "Il est sous appareil respiratoire histoire de désinfecter, avec des produits à l'intérieur", a-t-il précisé.