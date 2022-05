Hugo Manos en couple avec Laurent Ruquier malgré un écart d’âge très important: il répond aux critiques

Laurent Ruquier et Hugo Manos sont ensemble depuis des années. Mais ce n’est qu’au mois de février 2022 qu’ils ont officialisé leur relation. Leur écart d’âge important, 26 ans, a suscité de nombreuses réactions négatives sur les réseaux sociaux. Un sujet sur lequel l'influenceur franco-grec, 33 ans, est revenu dans l’émission Chez Jordan.

"Dès qu'un couple dénote, par la différence d'âge ou des profils totalement différents, l'attaque préférée des internautes, c'est de trouver un intérêt ou une stratégie", a déploré Hugo Manos. Quand il est attaqué, voire insulté par des internautes, l’influenceur s’efforce de répondre avec humour : "Je fais des vidéos de réponses ironiques, sinon je bloque souvent les gens ou je les emmerde, poursuit-il. Oui, j'emmerde les gens qui ne sont pas contents. Ce n'est pas leur vie, c'est la mienne, la nôtre. On est heureux et c'est ce qui compte."

Le chroniqueur de TPMP a fait quelques confidences sur sa relation avec le célèbre présentateur, précisant qu’il n’avait au départ pas d’attrait particulier pour les hommes plus vieux que lui : "Ça a été quelque chose d'inédit pour moi (…) Après, honnêtement, je trouve que Laurent est quelqu'un qui se bonifie avec l'âge, je l'ai trouvé séduisant. Et intellectuellement, j'ai besoin d'être stimulé. On partage énormément de valeurs similaires. On se comprend. Ça a été instantané."