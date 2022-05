Ilona Smet dévoile des clichés exclusifs de son mariage (photos)

Le 16 avril dernier, Ilona Smet prenait pour époux Kamran Ahmed. Les deux tourtereaux se sont mariés dans le petit village de Lacoste, dans le Lubéron. La cérémonie s'est déroulée discrètement. Jusqu'à aujourd'hui, la jeune femme n'avait dévoilé aucune photo de ses noces.

C'est maintenant chose faite. Sur son compte Instagram, la petite-fille de Johnny Hallyday a révélé des photos d'elles en tenue de mariée. Sa robe est simple et chic, et laisse voir son ventre arrondi. "Presque 10 ans d’amour et chaque jour, je t’aime encore plus", a légendé la jeune femme de 27 ans. Dans les commentaires, les fans se réjouissent. "Le plus beau couple. Vive l’amour", peut-on lire ou encore, "Vous êtes magnifiques tous les deux".