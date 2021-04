Indignation au Maroc: l'acteur Brahim Bouhlel placé en garde à vue après la diffusion d'une vidéo choquante

Brahim Bouhlel, l’acteur de la série "Validé" diffusée sur Canal +, est au coeur d'une polémique après être apparu dans une vidéo parodique qui a provoqué l'indignation au Maroc.

Dans cette vidéo, Brahim Bouhlel double les voix du comédien franco-algérien Hedi Bouchenafa et de l’influenceur franco-marocain Zbarbooking. Et il fait dire en voix off à Hedi Bouchenafa: "Moi ce que j’aime ici [au Maroc], c’est toutes les p**** que je paye 100 dirhams".

Trois enfants sont également présents dans ce clip. Lorsque les comédiens s’approchent du trio de mineurs, Brahim Bouhlel fait dire à Zbarbooking : "Salut bande de fils de p****. Ouais, votre mère c’est une grosse s***** !".

Le principal intéressé a présenté ses excuses dimanche soir sur son compte Instagram. Selon le journal du Parisien, "l’association du Club des avocats au Maroc a porté plainte devant le Procureur du Roi". Et de compléter: "Une enquête a été ouverte pour "incitation à la haine et à la discrimination", "diffamation" et pour diffusion de vidéos de personnes sans leur consentement. Selon plusieurs médias marocains, Brahim Bouhlel et Zbarbooking auraient été placés en garde à vue."