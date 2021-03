Jade Hallyday en couple? La rumeur persistante à propos de sa relation avec un jeune homme de 21 ans

Jade et Tristan étaient apparus très proches lors de leurs vacances à Marrakech fin décembre 2020. Juste une belle amitié ? Les publications Instagram des deux jeunes suscitent inévitablement des interrogations sur la nature de leur relation. “Tu me manques…”, “Love you”, “my love”, peut-on y lire notamment. Et ce ne sont pas les propos tenus par le jeune homme dans 50 Minute Inside qui vont faire taire les rumeurs...

Tristan Garnier Labadie, 21 ans, responsable marketing chez NRJ, a laissé planer le doute lorsqu'un journaliste de TF1 lui a demandé s'il était en couple avec Jade Hallyday : “Vous êtes bien curieux”, a-t-il répondu. Ce mercredi, le jeune homme a dévoilé dans sa story Instagram ses plans pour ses vacances d'été. Au programme ? Marrakech, Cannes, Saint-Tropez... et Saint-Barthélémy, où Laeticia est propriétaire de la villa Jade.