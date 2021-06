Jazz Correia, accusée de blackface, réagit face à l'énorme polémique (vidéo)

Jazz Correia est au cœur d’une nouvelle polémique. La femme de 28 ans a eu l’étrange idée de se peindre la moitié du visage en noir pour se montrer solidaire aux personnes victimes de racisme et de lancer ce challenge à sa communauté Instagram. "Ce soir à 18 heures, je vais poster une photo. N’oubliez pas d’aller voir, de reproduire et de partager un maximum", annonçait l’influenceuse visiblement convaincue par son idée.

"Hello les guys, je lance aujourd’hui un challenge qui consiste à se peindre le visage dans la couleur opposée à la nôtre afin de montrer au monde entier que peu importe notre couleur de peau nous sommes beaux, nous restons identiques. J’ai décidé d’appeler le challenge #whatdoesitchange! En 2021, vivre encore le racisme n’est pas acceptable! Disons tous ensemble non au racisme!", a poursuivi Jazz quelques heures plus tard.

Son mari Laurent Correia a lui aussi, réalisé le challenge, estimant qu’il s’agissait d’une bonne idée.

Mais l’initiative de la candidate de téléréalité passe mal. Elle est accusée de blackface. Face aux nombreux messages de personnes choquées, elle a fini par supprimer sa publication. Elle a tenté d’expliquer son geste.

"J’avais eu une idée de challenge mais je l’ai enlevé parce que je me suis fait exterminer en deux minutes. (…) Je voulais faire un texte anti-racisme pour dire qu’on soit Blanc, mat, Noir, on est tous les mêmes, on a le même sang dans nos veines, on a tous la même beauté, la même pureté, etc. Je voulais qu’un maximum de personnes blanches soit solidaire avec les métis, les noirs par rapport à ce qui se passe en ce moment. J’ai trouvé ça trop mignon", a expliqué la jeune femme en story. Cette dernière affirme ne pas savoir ce qu’est un blackface. "Je n'ai pas compris le rapport".

"Je voulais vraiment faire passer un message d’amour, qu’on est tous les uns et les autres pareils. Peu importent nos couleurs, ça (le racisme) ne doit pas exister. C’est comme si par exemple - je vais dire n’importe quoi -, un Blanc serait victime de racisme, et que je ne sais pas Akon se serait mis la moitié du visage en blanc et il aurait marqué "soutien aux Blancs", j’aurais trouvé ça archi-stylé qu’il ait fait ça", a précisé Jazz.

"Je ne me suis pas déguisée en fait, j’ai juste fait un côté noir, un côté blanc pour dire qu’on est tous ensemble et on est tous les mêmes, peu importe notre couleur. Je trouvais ça hyper mignon mais visiblement ça a été très mal interprété du coup, c’est pour ça que j’ai enlevé la photo sur Insta."

Jazz Correia n’a pas voulu s’excuser car son geste partait d’une bonne intention selon elle."Je ne peux pas dire désolé. C'était vraiment pour être solidaire, Je ne trouve pas du tout que l'idée était mauvaise (...) Je trouve ça dommage de penser comme ça. Je m’étais dit que peut-être tous les Blancs allaient se mettre la moitié du visage en noir et que tous les Noirs allaient se mettre la moitié du visage en blanc."

"Je vous ai toujours dit qu’avec Laurent on avait pour projet d’adopter un bébé africain. Si un jour j’ai ce bébé, je serais trop contente et trop fière de faire une photo de mon nouveau bébé avec Chelsea et Cayden. Ce seront des frères et sœurs d’une mixité de couleur."