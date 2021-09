Jean-Paul Belmondo: que devient son ancienne compagne belge, Barbara Gandolfi?

Jean-Paul Belmondo a eu à un moment de sa vie un lien étroit avec la Belgique. Il est en effet resté 4 années (de 2008 à 2012) en couple avec une femme d'affaires belge, ex-candidate de l'île de

la tentation version flamande et ex candidate à Miss Belgique, Barbara Gandofli.

Pour l'acteur qui avait plus de 75 ans à l'époque, et venait de se séparer de Natty, ce fut immédiatement le coup de foudre. Cette relation n'était pourtant pas approuvée par l'entourage de l'acteur soupçonnant la jeune femme 42 ans plus jeune d'en vouloir à son argent.

Cette relation très médiatisée ne s'est pas terminée de la meilleure manière: elle s'est soldée par un procès. En 2016, Barbara Gandolfi a été condamnée devant la justice pour escroquerie. Le montant total des transferts de l'acteur à sa belle s'élève à 200.000 euros. La Belge fera appel et sera finalement acquittée.

L'ex de Jean-Paul Belmondo a refait sa vie à Dubaï selon son compte Instagram qu'elle alimente régulièrement. Elle continue d'y gérer des boîtes de nuit et conseille les expatriés. Elle n'a pas encore rendu hommage à l'acteur sur les réseaux sociaux.