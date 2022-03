Jean-Pierre Pernaut: le message déchirant de Nathalie Marquay le lendemain de son décès

Personnalités des médias dont la famille TF1 au grand complet, représentants du monde politique et plusieurs centaines d'anonymes ont assisté mercredi à Paris aux obsèques de Jean-Pierre Pernaut, star populaire du JT de 13H00 de la chaîne privée, décédé à l'âge de 71 ans.



Quelques jours après le décès de son ami, Jean-Pierre Foucault s'est confié à Paris Match. Il explique avoir reçu un message de Nathalie Marquay. Il se trouvait à Marrakech lorsqu'elle lui a annoncé la triste nouvelle. Il a partagé les mots de l'épouse du célèbre journaliste dans les colonnes de Paris Match: "Le lendemain du décès de son mari, Nathalie m’a envoyé un texto: ‘Il t’aimait tant. Il disait que vous étiez les deux anciens. Il me manque déjà tellement...’".



Régulièrement cité parmi les personnalités les plus populaires de France, Jean-Pierre Pernaut est mort le 2 mars des suites de son cancer du poumon. Pendant 33 ans, il s'était imposé comme le roi de l'info de la mi-journée, avec une formule axée sur la proximité.