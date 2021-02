Jesta et Benoît à nouveau parents! Ils dévoilent le visage et le prénom de leur second garçon (photos)

Qui aurait cru que l'aventure Koh-Lanta ferait naître deux enfants? Sûrement pas les premiers concernés, Jesta Hillmann et Benoît Assadi!

Après avoir donné naissance à Juliann il y a un an et demi, le couple a accueilli un second garçon ce 11 février à Toulouse. Jesta et Benoît, qui sont désormais influenceurs, ne se sont pas fait attendre pour dévoiler le visage et le prénom de leur bébé, à la grande joie de leurs fans. Sur leurs comptes Instagram respectifs, les amoureux ont partagé des photos prises à l'hôpital: "Nous avons l’immense plaisir de vous annoncer que nous sommes parents pour la deuxième fois ! Yalaaaaaaa ! Tout le monde va bien, Merci a Jesta qui a été incroyable et que j’aime plus que tout, il et elle sont en bonne santé", écrit Benoît. "J’avais proposé Benoit Jr, Zinedine, Gimli, Serverus, Maximus, C-3PO même Luffy mais c’est finalement le prénom Adriann que nous avons décidé d’attribuer à cette petite merveille".

Jesta aussi, a tenu à remercier le père de ses enfants: "Nous vous présentons avec beaucoup d’émotions notre fils Adriann qui nous a fait la merveilleuse surprise de nous rejoindre ce jeudi 11 février à 11h36. Ce petit ange nous a fait vivre un accouchement de rêve, un accouchement réellement magique, je n’aurais jamais même osé imaginer que cela été possible... Merci infiniment a vous pour vos messages et votre bienveillance envers notre petite famille et merci surtout à mon mari Benoît, mon complice de toujours d’être le papa de mes deux magnifiques petits garçons!"

Coronavirus en Belgique: où en est l'épidémie ce samedi 13 février ?