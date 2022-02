Julie Zenatti et son mari forment un couple "non genré": "Nous sommes à la fois papa et maman à tour de rôle"

La chanteuse française annonce former un couple "non genré" avec son mari Benjamin Bellecour.

Dans les colonnes du magazine "Nous deux", elle raconte comment elle parvient à organiser sa vie de famille avec ses deux enfants, Ava 11 ans et Elias 4 ans. Entre ses obligations professionnelles et celles de son mari, difficile de trouver un équilibre. "Il y en a toujours un des deux qui reste. On a chacun nos moments" explique-t-elle.

Aujourd'hui âgée de 40 ans, la chanteuse avait été victime d'un AVC lors de sa première grossesse en 2010. "À la naissance de mon fils, j’étais en tournée, très peu là" raconte l'artiste qui tient à rester présente pour ces enfants. "Mon mari est devenu sa "maman" pendant ses huit premiers mois" explique-t-elle avant de poursuivre "En fait, nous sommes un couple non genré". Pour Julie Zenatti, il s'agit d'un échange des rôles parentaux. "Nous sommes à la fois papa et maman à tour de rôle. Pour l’instant, ça fonctionne, nos enfants sont normaux" décrit la chanteuse.