Julien Guirado (Secret Story) accusé de violences envers son ex, Marine: lynché sur les réseaux, il est hospitalisé

Sur les réseaux sociaux, ils montraient une vie parfaite. Mais selon les révélations de Marine El Himer, il n'en était rien. "Il m'a fait perdre confiance en moi, m'a rabaissée psychologiquement et mentalement", a confié la jeune femme dans une interview donnée à Gossip Room.

Julien Guirado s'est fait connaître en participant à Secret Story en 2013. Marine El Himer a, quant à elle, connu la popularité, après un passage dans l'émission Les Princes et les Princesses de l'Amour. En 2019, les deux jeunes stars de télé-réalité se rencontrent. C'est "le coup de foudre", assurent-ils. Sur les réseaux sociaux, ils s'affichent durant plusieurs mois en couple. Jusqu'à ce que Marine El Himer décide de rompre. A sa communauté, la jeune femme parle de non compatibilité mais n'en dit pas plus.

Sur son compte Instagram, le frère de la jeune femme décide de donner sa vérité. Selon lui, si Marine a quitté Julien, c'est parce qu'elle était victime de violences. "C'est juste un gros con**** qui frappe les femmes. Nous, on voyait qu'elle était mal, elle avait maigri du visage... Elle qui était toujours joyeuse était devenue aigrie, elle s'énervait tout le temps et on ne comprenait pas. Quand je l'ai su, j'ai voulu le détruire. Et d'après ce que Marine m'a dit, et j'ai vu les photos aussi, ce n'était pas des petites gifles", a-t-il lancé selon un article de Purebreak.

Il est tombé raide dans la voiture

De son côté, Julien Guirado s'était expliqué sur son compte Instagram. "Dans tout ce qui a été dit, il y a des vérités, oui j’ai eu des gestes déplacés, oui je suis allé trop loin. Oui, vis-à-vis de Marine, j’ai fait des choses qu’on ne doit pas faire. Et je m’en excuse auprès de tout le monde", avait-il écrit. Il avait indiqué vouloir suivre une thérapie pour "soigner [son] impulsivité".

Souhaitant faire justice eux-mêmes, des internautes s'en sont pris à Julien Guirado via les réseaux sociaux. Suite à cela, ne supportant pas ce lynchage médiatique, ce dernier aurait été hospitalisé. C'est le youtubeur Aqababe qui a fait ses révélations sur son compte Instagram. Photos à l'appui, il confie avoir été contacté par la mère de l'influenceur. "Il est tombé raide dans la voiture", assure-t-elle. En partageant l'état du jeune homme, elle espère faire cesser ce lynchage que subit actuellement son fils.