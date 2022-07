Khloé Kardashian tient des femmes noires en laisse: une photo très malaisante de 2003 refait surface

Khloé Kardashian fait parler d'elle depuis quelques jours à cause d'une photo dérangeante partagée sur les réseaux sociaux. La soeur du célèbre clan est déguisée en "maquereau" et tient ses amies noires en laisse pour Halloween.

Capturée en octobre 2003, l'image est au centre d'une controverse sur Reddit après avoir été postée lundi dans le fil de discussion intitulé "N'oublions jamais que *cette* chose est arrivée".

La femme de 38 ans a été critiquée dans les commentaires pour avoir tenu en laisse Meagan et La'Myia Good ainsi que Malika et Khadijah Haqq, relate le New York Post.

"Est-ce que quelqu'un sait légitimement pourquoi elle a fait ça ? Je ne peux pas le supporter", a écrit un utilisateur confus.

"Sérieusement, chaque fois que je vois cette photo, je me dis : qui a pensé que c'était une bonne idée ?Pourquoi ?", a posté un autre.

"Elle avait des femmes noires en laisse ?", a écrit un utilisateur déconcerté.

Une des femmes en laisse sur la photo est une actrice célèbre américaine. Elle a réagi sur Instagram. "Cette fois-là, à Halloween, quand tu étais jeune et stupide... et que tu n'as clairement pas pensé 15 ans à l'avance lol smh", a écrit Meagan Good. "Eh bien, des erreurs ont été commises".