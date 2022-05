L'actrice Melissa Gilbert (La petite maison dans la prairie) a abandonné Hollywood pour vivre dans un modeste chalet dans les montagnes

La star de la série "La petite maison dans la prairie", Melissa Gilbert, et son mari ont abandonné les collines de Hollywood pour les étoiles scintillantes des montagnes des Catskills situées dans l'état de New York.

Melissa Gilbert, âgée de 58 ans, profite désormais d'une vie plus simple après avoir troqué sa propriété estimée à 2 millions de dollars située à Los Angeles contre une maisonnette évaluée à 98.000 dollars, nichée en pleine nature.

L'interprète de Laura Ingalls passe ses journées à s'occuper de son potager et de son jardin. Elle a confié à Fox News avoir abandonné la chirurgie plastique et les attentes d'Hollywood en matière de physique pour embrasser la liberté d'être dans sa propre peau.

"C'est moi maintenant, pas de couleur de cheveux, pas d'implants, pas de Botox. Je prends juste soin de moi. J'essaie de manger du mieux que je peux. Je bois beaucoup d'eau. Et j'apprécie vraiment le processus de vieillissement à cause de cela."

"[Vieillir] est une bataille difficile. Finalement, tout le monde perd. Cela ne correspond tout simplement pas à qui je suis et à ce qu'est ma vie maintenant. C'est épuisant et c'est inutile. J'ai dû trouver un endroit où je pouvais arrêter d'essayer ou de sentir que j'avais besoin d'être ce que tout le monde voulait que je sois et d'être exactement qui je suis."

Il y a quelques semaines, elle confiait également au magazine People son changement de look et sa décision d'opter pour sa vraie couleur de cheveux: "Je me suis finalement réveillée et j'ai dit:" Qu'est-ce que je fais? Je ressemble à une carotte et je ne suis pas contente".

Melissa Gilbert, qui a joué Laura Ingalls dans la série télévisée à succès "La petite maison dans la prairie" de 1974 à 1982, a révélé dans ses mémoires de 2010 comment elle luttait contre la drogue et l'alcoolisme. Elle a également subi de multiples interventions de chirurgie plastique tout au long de sa carrière et a eu une série de relations avec certains des principaux acteurs d'Hollywood, dont Tom Cruise.

L'actrice, qui a un jour admis avoir bu deux bouteilles de vin par elle-même, a déclaré qu'elle était attirée par "les hommes qui sentaient l'alcool" après avoir joué aux côtés du créateur, producteur et star de la série, Michael Landon, qui "sirotait de la vodka dans sa tasse de café."

Après plusieurs cures de désintoxication, Melissa Gilbert a préféré quitter Hollywood et ses addictions pour une vie plus simple, proche de celle qu'elle incarnait à l'écran dans le rôle de Laura Ingalls.