L'ex de Kim Kardashian en thérapie: Pete Davidson a cherché de l'aide après avoir été harcelé par Kanye West

L'acteur et producteur Pete Davidson a commencé une thérapie suite au traumatisme occasionné par des mois de harcèlement en ligne de la part de Kanye West, l'ex époux de Kim Kardashian, alors que la relation entre cette dernière et l'humoriste américain vient de se terminer.

Le comédien et acteur de 28 ans aurait décidé de "demander de l'aide" après avoir reçu de nombreux messages menaçants à son sujet sur les réseaux sociaux de la part de Kanye West, affirmant récemment qu'il était "mort" dans une fausse page de journal publiée après l'annonce récente de leur séparation.

"L'attention et la négativité venant de Kanye et de ses bouffonneries ont été un détonateur pour [Pete] et il a dû chercher de l'aide", a déclaré une source au magazine People.

Le week-end dernier, la star de téléréalité de 41 ans a mis fin à sa relation avec Pete Davidson, 28 ans, le producteur de l'émission du Saturday Night Live avec lequel elle était en relation depuis 9 mois.

Kanye West, l'ex mari de Kim et père de ses 4 enfants, a posté lundi sur Instagram une image d'un faux journal du New York Times avec le titre "Skete Davidson mort à 28 ans". Une publication que Kim Kardashian aurait trouvée "épouvantable".

Kim aurait "défendu vigoureusement Pete" et "ne tolérera pas ce type de comportement" de la part de son ex-mari, a déclaré une source à Dailymail.com à propos du message, que Kanye a ensuite supprimé.

Une autre source a déclaré au magazine People lundi: "Pete suit une thérapie de traumatologie en grande partie [à cause de Kanye]. Et de développer: "Malgré la situation actuelle, Pete n'aurait "aucun regret" concernant sa relation de neuf mois avec Kim et il veut que cela soit très clair: "Elle ne l'a que soutenu tout au long de leur relation …"