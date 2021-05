La bourde embarrassante de la présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine face à ses invitées (vidéo)

Alors qu'elle recevait Nathalie Rykiel sur le plateau de C à vous, Anne-Elisabeth Lemoine a commis une belle gaffe dès le début de l'interview.

Anne-Elisabeth Lemoine serait-elle un peu surmenée ? La présentatrice a visiblement du mal avec le nom de ses invités. Ce mardi 11 mai, elle s'est adressée à Nathalie Rykiel, la fille de Sonia Rykie, célèbre couturière et designer, en l'appelant par le nom de sa mère.

“Sonia Rykiel, bonsoir. Ravie de vous accueillir”, a lancé l'animatrice. Un erreur immédiatement relevée par l'intéressée, qui ne lui en a heureusement pas tenu rigueur : "C'est Nathalie. C'est pas grave on me l'a fait souvent et c'est très bien comme ça maintenant on est tous très détendus", a-t-elle réagi.