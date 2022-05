La chanteuse Adele a emménagé avec son petit ami Rich Paul dans un nouveau nid d'amour estimé à 58 millions de dollars (vidéo)

La chanteuse Adele a confirmé sur les réseaux sociaux qu'elle avait emménagé avec son petit ami Rich Paul après un an de relation alors qu'elle a partagé une photo d'eux devant leur nouvelle demeure située à Beverly Hills.

La Britannique de 34 ans, a partagé sur Instagram une série de clichés du couple, dont un où ils tenaient tous les deux les clés de leur nouvelle maison. Et ce nouveau nid d'amour n'est pas n'importe lequel. Il s'agit du méga manoir de Sylvester Stallone situé à Beverly Hills. Mis en vente l'année dernière à 110 millions de dollars, le prix de cette incroyable villa a été réduit en mai dernier à 85 millions de dollars. Il aura finalement fallu plus d'un an à l'acteur des films de Rocky pour trouver acquéreur. Sylvester Stallone a, lui, élu résidence en Floride.