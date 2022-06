La dernière apparition de Tom Hanks inquiète: il semble vouloir cacher des tremblements (vidéo)

L'acteur américain Tom Hanks suscite l'inquiétude de ses fans. Ce mois-ci, alors qu'il assurait la promotion de son dernier film Elvis, Tom Hanks a pris la parole en Australie pour vanter l'incroyable région autour de la ville de Brisbane où il avait filmé une partie du film.

Tom Hanks a déclaré: "J'ai tourné des films au Maroc, à Los Angeles, à New York, à Seattle et à Berlin. Aucun d'entre eux n'a ce que la Gold Coast a, et qu'est-ce que c'est ?" Deux mots. Aucune de ces autres villes n'a Dan Murphy '', a-t-il déclaré, faisant référence à une chaîne de magasins d'alcools, Dan Murphy's.

L'homme de 65 ans a expliqué avoir bien connu Dan Murphy. Mais à ce moment-là, sa main s'est mise à trembler, bien que Tom Hanks essayait de la contrôler en plaçant sa main gauche au bas du microphone, en dessous de sa droite, relate le Daily Mail.

L'acteur a assuré la promotion mondiale de son dernier film avec plusieurs voyages effectués à travers le monde entier.