La mère de Chris Rock revient sur la gifle de Will Smith à son fils et tacle l’acteur

L’épisode aux Oscars entre Will Smith et Chris Rock continue de faire parler. C’est au tour de la mère de Chris Rock, auteure et conférencière réputée aux Etats-Unis, de s’exprimer sur l’incident qui s'est déroulé il y a quelques semaines en direct. C'est WIS-TV qui a interrogé Rose Rock, qui n'a pas mâché ses mots. "Pour moi, quand Will a frappé Chris, il nous a tous frappés, mais moi plus que les autres. Quand tu fais du mal à mon enfant, tu me fais aussi du mal", a-t-elle confié au média américain. "Tellement de choses auraient pu se produire. Chris aurait pu s'effondrer", a-t-elle ajouté.





Puis elle s’est adressée directement à l’acteur qui a levé la main sur son fils: "Tu aurais pu te faire sortir de la cérémonie en menottes. Tu n’as pas réagi. Tu as réagi parce que ta femme t’a jeté un regard."

Visiblement encore en colère contre la gifle proférée à son fils, Rose Rock a montré du doigt la réaction de Will Smith suite à la vague d'émotions provoquée par son geste. Ce dernier avait utilisé les réseaux sociaux pour demander pardon - depuis il n'a plus rien posté. "Si tu t’excuses, tu le fais de vive voix, pas sur les réseaux sociaux avec un mot rédigé par ton équipe." Un petit tacle supplémentaire pour Will Smith qui est banni de toute cérémonie de l'Académie des Oscars pendant 10 ans et qui a ensuite démissionné de l’Académie.