La Reine Elizabeth II a interdit à Harry et Meghan de photographier sa première rencontre avec Lilibet

La Reine aurait interdit à son petit-fils le prince Harry et à l'épouse de celui-ci Meghan Markle d'avoir recours aux services d'un photographe professionnel pour capturer sa première rencontre avec son arrière-petite-fille Lilibet, née en 2021 au Etats-Unis, rapporte ce mardi matin The Sun. Le duc et la duchesse de Sussex souhaitaient qu'un photographe capture le moment particulier où leur fille rencontre pour la première fois son illustre arrière-grand-mère et homonyme. Cependant, le palais de Buckingham aurait fermement botté en touche cette demande justifiant qu'il s'agissait là d'une "réunion de famille privée".

Les initiés du palais craignaient surtout que les photos prises par Harry et Meghan ne soient partagées avec des réseaux de télévision aux États-Unis, le prince Harry et Meghan ayant monnayé un contrat de plusieurs milliers de dollars avec le géant Netflix.

Le duc et la duchesse de Sussex, invités au jubilé de platine de la Reine, ont assisté vendredi au service d'actions de grâce qui avait lieu dans la cathédrale Saint-Paul. C'est la seule manifestation de ce long week-end festif à laquelle ils sont apparus publiquement. Dimanche, avant la fin des festivités, Harry et Meghan sont rentrés chez eux en Californie.

Le couple a passé son temps à Frogmore Cottage, leur résidence anglaise. Samedi, ils ont invité leurs amis pour célébrer le premier anniversaire de Lilibet. Harry et Meghan n'ont pas assisté à la grande soirée de samedi et sont restés au château de Windsor aux côtés de la Reine.