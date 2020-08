Laurent Ournac: critiqué sur son poids, ses fans prennent sa défense (photo)

Ce mardi 4 août, Laurent Ournac a publié une photo de vacances. Si la plupart des commentaires sous le cliché étaient bienveillants, l'un d'entre eux a fait beaucoup réagir.

Actuellement en vacances au Cap d'Agde, Laurent Ournac a partagé une photo sur son compte Instagram. Le comédien sortait d'un restaurant en bord de plage qu'il semble avoir apprécié. La plupart de ses abonnés ont aimé et commenté la photo, mais l'un d'entre eux a mis un commentaire qui a fait réagir. "Que vous arrive-t-il ? Après tant d'effort et une opération, vous avez repris du poids ?", écrit un internaute.



Le principal intéressé n'a pas répondu, mais plusieurs personnes ont tenu à le faire. "M'enfin! Il faudrait peut-être apprendre à tenir votre langue. Vous pouvez le penser mais de là à le dire tout haut. Ça s'appelle l'éducation ! Bien à vous", "À quel moment on se permet de venir importuner sans gêne les gens ainsi ?", "Quel irrespect de votre part", "Je peux savoir de quoi vous vous mêlez ?", "Si chacun se mêlait de ses affaires, le monde s’en porterait bien mieux"… peut-on notamment lire. Une chose est sure, le comédien peut compter sur le soutien de ses fans.

"Je ne lâche pas"

En 2015, Laurent Ournac avait décidé d'avoir recours à une sleeve gastrectomie, une opération qui consiste à retirer 75 à 80% de l'estomac, pour préserver sa santé. Il a ensuite perdu plus de 60kg, mais l'acteur reconnaît avoir pris un peu de poids depuis son opération. Il ne compte tout de même pas abandonner ses efforts. "Je ne lâche pas. Ce qui est horrible, c'est la culpabilité, la honte de revenir voir les médecins qui t'ont opéré. Tu peux être tenté de refaire des régimes soi-disant miracles pour maigrir vite avant les rendez-vous bilan. Sauf qu'on sait bien qu'après, on regrossit encore plus."