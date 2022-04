Le rapport compliqué de Serena Williams avec sa grossesse: " Je ne pouvais rien contrôler"

Toutes les femmes n'entretiennent pas le même rapport à leur corps et à leur grossesse lorsqu'elles sont enceintes. Non, tout n'est pas tout rose pour les futures mamans et Serena Williams fait partie de ces femmes-là. Dans un essai publié pour le magazine Elle, elle se confie largement sur son ressenti alors qu'elle portait sa petite fille Alexis Olympa dans son ventre. "J’étais nerveuse à l’idée de rencontrer mon bébé. Tout au long de ma grossesse, je n’ai jamais ressenti de connexion avec elle. Bien que j’ai adoré être enceinte, je ne me suis jamais dit 'Oh mon Dieu, c’est mon bébé'", écrit-elle. "C’est quelque chose dont les gens ne parlent habituellement pas, parce que nous sommes censés aimer notre enfant dès les premières secondes."

Puis, la sportive explique qu'une fois son enfant née, elle l'a "tout de suite aimée". Et nuance: "Ce n’était pas vraiment instantané, mais c’était là. Et à partir de là, ça n’a cessé de grandir. Je ne pouvais pas m’empêcher de la regarder, ma Olympia".

Et il faut dire que Serena Williams n'a pas eu la grossesse ni l'accouchement le plus facile du monde. Elle a du faire une césarienne d'urgence et a subi quelques complications qui l'ont menée à rester pendant six semaines en convalescence. "Toute ma vie, j’ai poussé physiquement mon corps à ses limites, et là, c’était la seule fois où je ne pouvais rien contrôler. Je ne pouvais pas pousser mon corps. Mon corps a poussé à son maximum. C’était vraiment dur", livre-t-elle dans cette longue confidence.