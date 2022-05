Le top-modèle Gisele Bündchen cash sur sa vie de couple: "Ce n'est pas un conte de fées"

(c)GiseleBundchen on Instagram

Gisele Bündchen a révélé pourquoi élever des enfants avec Tom Brady, sept fois champion du Super Bowl, n'est pas le "conte de fées" que la plupart des gens imaginent. Lors d'une interview franche, accordée à l'édition britannique du magazine Vogue, le mannequin de 45 ans a expliqué qu'il faut "du travail pour être vraiment en phase avec quelqu'un, surtout après avoir eu des enfants".

Et de développer: "Il se concentre sur sa carrière, la mienne est principalement centrée sur les enfants. Et je suis très reconnaissante qu'il me laisse prendre les rênes en ce qui concerne notre famille. Il a confiance en mes décisions."

La beauté brésilienne a ensuite expliqué comment les relations réussies "ne se produisent pas par hasard" et a rappelé des moments où elle et Tom n'étaient pas toujours d'accord.

Gisele et le footballeur américain légendaire se sont mariés en 2009. Ils ont eu ensemble Vivian Lake, 9 ans et Benjamin, 12 ans. Tom a également un fils de 14 ans nommé John Edward avec son ex Bridget Moynahan.

Dans ses nouvelles mémoires, "Lessons: My Path To A Meaningful Life", Gisele détaille comment la parentalité a nui à son mariage alors que son époux s'entraîne jusqu'à 12 heures par jour.

"Quand quelqu'un que vous aimez est heureux, cela vous rend heureux, ou s'il est triste, cela vous rend triste. Vous souffrez avec eux et vous avez de la joie avec eux", a-t-elle écrit dans son livre. La top-modèle y évoque aussi sa manière de gérer les conflits conjugaux. Un jour, il lui a envoyé un message plein de colère, elle lui a dit: "J'étais prête à parler chaque fois qu'il était prêt à reprendre la conversation d'une manière aimante et respectueuse."