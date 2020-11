Léo, champion des 12 Coups de midi, débarque en Céline Dion sur le plateau: le résultat est BLUFFANT (photos)

Léo, 20 ans, originaire de Normandie et étudiant en sciences politiques, est le nouveau champion des 12 Coups de midi. Grâce à une fabuleuse ascension, il cumule déjà 330.000 euros de gains.

Pour sa 80e participation à l'émission, il a marqué le coup en débarquant sur le plateau de l'émission de Jean-Luc Reichmann en Céline Dion.

Les équipes en coulisses l'y ont aidé, comme en témoigne une photo du maquillage en cours postée sur Instagram par l'animateur de l'émission. Grâce à une perruque particulièrement bien adaptée et à plus de 3 heures de maquillage et de préparation, le résultat était impressionnant.

"Un travail extraordinaire !!", "Super travail, je n'ai pas les mots... C'est bluffant !", pouvait-on lire sous la publication de Jean-Luc Reichmann.

