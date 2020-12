Liane Foly a-t-elle fait de la chirurgie esthétique ou un lifting? Elle dit tout

Invitée de l'émission "Un éclair de Guény", Liane Foly a fait quelques confessions quant à son physique. Notamment concernant sa ressemblance avec Kriss Jenner, la mère de Kim Kardashian.

"C’est vrai. On me le dit souvent, surtout dans les aéroports, quand je voyage à l’étranger", a-t-elle répondu. Mais selon elle, c'est la coupe de cheveux qui fait tout : "Si je mettais une perruque, vous ne me diriez pas ça. C’est parce que j’ai la coupe de cheveux, on est bien brunes toutes les deux, c’est pour ça".

C'est là qu'elle a poursuivi en évoquant la chirurgie esthétique. "J’ai peut-être fait moins de travaux qu’elle, parce que les gens pensent que j’ai fait énormément de travaux", a-t-elle ajouté.

Elle a alors reconnu avoir succombé à la chirurgie esthétique : "Je le dis, j’ai fait des travaux. De toute façon, j’ai toujours été très franche. Quand j’ai refait mon nez en 1997, j’en ai parlé dans la presse, je l’ai toujours dit parce que je ne cache rien."

En revanche, elle dément avoir fait un lifting, comme on lui a souvent attribué. "Enfin, pas encore. Je le dirais si c’était le cas. Je n’ai rien à cacher ", a enfin déclaré la chanteuse.