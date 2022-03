Lionel Messi invente un burger et vaut mieux ne pas être au régime!

C'est l'anniversaire du Hard Rock Café: 50 ans que la marque aux nombreux établissements existe et régale les papilles et les oreilles avec son concept unique (à l'époque).

Pour marquer le coup, Hard Rock Café mise sur plusieurs plans de comm', et a notamment invité le footballeur Lionel Messi à y participer. Pour l'occasion, on lui a demandé de composer un burger avec des produits qu'il affectionne. Et si c'est pour le moins appétissant, on imagine que Lionel Messi se dépense un paquet d'heures tous les jours pour éliminer tout ça.

Au menu du Messi burger? Double steak de bœuf, assaisonné et saisi à point, Provolone (fromage), chorizo, oignons rouges caramélisés et sauce fumée servi sur un pain brioché et toasté, avec, si on le veut, la possibilité d'un "extra Messi" soit un un œuf au plat "exactement comme Leo l'aime". Et bon appétit!