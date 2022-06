Loana souhaite "un bon matin de dimanche" aux internautes et leur réponse est sévère

C’est une pratique désormais courante chez nos amis célébrités: poster des vidéos de soi pour faire passer des messages tout doux aux fans.

C’est exactement ce qu’a fait, ou tenté de faire, Loana ce dimanche matin aux alentours de 7h, quelques jours après avoir voulu "fêter la musique" seins nus sur son compte Instagram. Modifiée par un filtre, on voit l’ex-candidate de téléréalité souhaiter "un bon matin de dimanche" à ceux qui la regardent... Pendant qu’elle se fait entièrement lécher le visage par son chien, Titi.

Une situation quelque peu gênante pour une vidéo voulue sympathique. Et cette dernière n’a pas manqué d’attirer les moqueries des internautes.

En commentaires de cette publication, entre des retours positifs et encourageants, certains messages sont cinglants: "On me dit dans l'oreillette qu'il n'y a plus que Titi qui veut lui lécher la tronche", "Va faire dodo maintenant", "C’est vraiment une cas soc", "La déchéance"... Un coup une nouvelle fois compliqué pour l’ancienne star du Loft…