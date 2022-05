Lou Doillon raconte avoir subi des avortements et des fausses couches: "L'année dernière, j'étais au lit"

Ce dimanche, les Français célébraient la fête des mères. L'occasion pour de nombreuses personnes de rendre hommage à leur mère. Lou Doillon, la fille de Jane Birkin et de Jacques Doillon, a publié un message très émouvant à l'occasion de cette célébration familiale. Celle qui célèbrera ses 40 ans en septembre prochain a révélé que l'année dernière lors de la fête des mères, elle était dans son lit. Elle venait d'avoir une fausse couche.

"A toutes les mères, les mères d'elle-même, les mères adoptives, les belles-mères, les mères de leurs ami.e.es, les mères de leurs mères, les mères qui ne le sont pas devenues, les mères qui ont perdu leur/s enfant/s...(...) Je vous aime. C'est votre corps, c'est votre choix. A 19 ans, je suis devenue mère, j'ai eu des IVG, des IMG, des fausses couches. L'année dernière pour la fête des mères, j'étais au lit souffrant à nouveau d'une fausse couche, et à 39 ans, je suis enceinte de nouveau (sic)", a-t-elle écrit.

L'ancien mannequin a annoncé en mars attendre un enfant.

Avec ses lignes pleines de tristesse, Lou Doillon a publié 3 clichés: Une photo d'elle, entourée de sa maman et de ses soeurs, Kate Barry et Charlotte Gainsbourg, mais aussi un cliché d'elle enceinte et d'elle avec son fils, Marlowe.