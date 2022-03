Mais où est passée Britney Spears? Son compte Instagram a mystérieusement disparu

Pas de nouvelle, bonne nouvelle?

Britney Spears nous a habitués à donner quotidiennement des nouvelles d'elle sur les réseaux sociaux et plus précisément sur Instagram. Et si ses dernières publications étaient parfois tendancieuses (nue sur la plage, gros plan de sa poitrine, séances de sport bancales), les fans (ou les moqueurs?) restent particulièrement friands des aventures de la chanteuse.

Oui, mais depuis le 16 mars, plus de compte Instagram pour Britney Spears. Un événement qui alerte les fans (et 39 millions de followers) qui n'ont pas été prévenus de cette suppression et qui ont relancé le hastag #freebritneu. En septembre dernier, elle avait suspendu son compte mais l'avait annoncé auparavant.

Cette fois-ci, Britney Spears est-elle à l'origine de cette désactivation, a-t-elle besoin d'un break internet, a-t-elle été censurée ou peut-être piratée? Les versions divergent. Peu avant la suppression du compte, la chanteuse avait fait une publication où elle demandait au public "de ne jamais avoir pitié d'elle". "Je ne veux pas être aimée... je veux être crainte !!! Être aimée et gentille m'a fait profiter de moi... alors ayez pitié et allez vous faire foutre", avait-t-elle écrit.

Selon TMZ, ce n'est pas Instagram qui a désactivé le compte de Britney, ce qui signifie qu'elle - ou quelqu'un de son entourage - est sûrement responsable de sa disparition. Une source a déclaré à Us Weekly que la chanteuse "avait choisi" de désactiver son propre Instagram, tandis qu'une autre source a indiqué à Entertainment Tonight qu'"elle prendrait une pause bien méritée comme le font de nombreuses célébrités, c'est vraiment ça".