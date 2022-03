Meghan Markle: l'acteur Simon Rex s'est vu offrir 70.000 dollars pour mentir en disant qu'il avait "couché" avec l'actrice

En 2020, l'acteur américain Simon Rex a affirmé que plusieurs tabloïds britanniques lui avaient offert jusqu'à 70 000 dollars pour mentir sur leur relation en disant qu'ils avaient "couché ensemble".



Le comédien de 47 ans a raconté cette histoire dans le podcast The Hollywood Raw: "Il ne s'est rien passé. Nous ne nous sommes même pas embrassés. C'est juste que nous avons traîné ensemble une fois, d'une manière très peu amicale. C'était juste quelqu'un que j'avais rencontré dans une émission de télé et, genre, on a déjeuné. C'était tout ce qu'il y avait à dire." Selon lui, ces médias étaient à la recherche d'un scoop sur l'actrice de la série "Suits" et Simon Rex et Meghan Markle avaient joué ensemble dans la sitcom télévisée "Cuts".



"Quand cette histoire a éclaté, un couple de tabloïds britanniques a proposé de me payer beaucoup d'argent pour dire un mensonge selon lequel nous avons vraiment accroché", a-t-il dit. "J'ai dit non à beaucoup d'argent parce que je ne me sentais pas à l'aise de mentir et de foutre en l'air la puta*n de famille royale..."



Dans le cadre de la sortie du film Red Rocket dans lequel il incarne un rôle, Simon Rex a donné une interview au Guardian, dont les propos ont été relayés par Insider. Il est revenu sur cette affaire. "J'étais fauché comme un cochon ! J'avais vraiment besoin de cet argent. Mais je serai sur les bons alimentaires avant de faire ça."



Lorsque cette histoire a éclaté en 2020, Markle a même écrit une lettre personnelle à l'acteur pour le remercier de son intégrité. Simon Rex aurait encadré la lettre pour l'exposer dans sa maison en Californie. Elle aurait noté : "C'est bon de savoir qu'il y a encore des gens bien", a-t-il déclaré, citant le contenu de la lettre.



Il est de notoriété publique que Meghan et Harry n'apprécient pas "la presse à sensation britannique" depuis la campagne impitoyable de certains médias contre la comédienne américaine.



Le duc et la duchesse de Sussex vivent au nord de Los Angeles. Ils ont décidé de se mettre en retrait de la famille royale en 2019.



Le couple princier a récemment porté plainte contre plusieurs publications pour atteinte à la vie privée de leur famille.



En décembre dernier, Meghan Markle avait obtenu gain de cause contre un tabloïd, condamné pour la publication d'une lettre qu'elle avait écrite à son père. Elle avait alors célébré une "victoire" contre une presse à sensation "cruelle" et mensongère, selon elle.