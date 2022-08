Merci J.Lo: Jennifer Garner "ravie de se débarrasser de son quatrième enfant", Ben Affleck

Jennifer Garner n'a jamais cessé de soutenir Ben Affleck. L'actrice épaule son ex-mari depuis des années, malgré leur séparation en 2017 après 12 ans de mariage. Elle a organisé une intervention et l'a poussé à aller en cure de désintoxication en août 2018 pour une addiction à l'alcool, et l'a même conduit jusqu'à la clinique.



Jennifer Garner était absente lorsque Jennifer Lopez a dit oui à Ben Affleck, samedi dernier - mais cela ne signifie pas qu'elle n'était pas heureuse à ce sujet.



"Je suis sûre qu'elle est ravie de se débarrasser de son quatrième enfant", a déclaré à Page Six une source qui connaît à la fois Ben Affleck et Jennifer Garner, faisant référence à tout ce que l'actrice a fait pour son ex.



Leurs enfants - Violet, 16 ans, Seraphina, 13 ans, et Samuel, 10 ans - étaient tous présents pour voir leur père dire "je le veux" à Jennifer Lopez le mois dernier lors d'une cérémonie dans une chapelle de Las Vegas le mois dernier.



Cette semaine, une autre source a déclaré à Page Six que, même si Ben Affleck n'est plus en couple avec Jennifer Garner, les ex qui partagent trois enfants seront toujours liés. "Jen a toujours abordé les choses de la même manière, peu importe avec qui Ben a été". "Ils ont des enfants ensemble - donc s'il va mal, ce sera son problème à elle".



"Jen est une mère formidable, elle a vraiment materné ces enfants - et c'est génial qu'elle n'ait plus besoin d'avoir un quatrième enfant".



L'actrice a grandi à Charleston et a épousé Ben Affleck en 2005, un an après avoir divorcé de l'acteur Scott Foley.