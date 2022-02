A la découverte des "bekende Vlamingen": Gert Verhulst, présentateur, icône de l'industrie du divertissement et... séducteur

Avez-vous déjà entendu parler des célébrités du nord du pays ? On les appelle les 'bekende Vlamingen', généralement abrégé en BV. Qui sont-ils ? Que font-ils ? Cette semaine, RTL info met en lumière ces différentes célébrités. Roulement de tambours pour le premier people : Gert Verhulst, le patron des médias.

Les personnalités flamandes connaissent un réel succès… en Flandre. On les appelle les 'bekende Vlamingen' (comprenez, les Flamands connus, ndlr). Ces personnes sont actives dans différents secteurs allant des médias à la cuisine gastronomique, en passant par un statut plus traditionnel d'artiste. Aujourd'hui, on vous présente Gert Verhulst, l'icône de la télévision flamande. Il est principalement connu pour son rôle de la série télévisée Samson & Gert. La série connait un tel succès qu'elle va rapidement être exportée aux Pays-Bas. Gert et son compagnon Samson ont formé un duo inséparable pendant 30 ans. Voici l'histoire inspirante de Gert Verhulst.



® Belga

Studio 100

Agé de seulement 18 ans, Gert fait ses débuts comme "speakerin" sur les antennes de la BRT, la télévision publique flamande. Lors de la Noël 1989, il est accompagné pour la première fois par Samson, un chien en peluche. À l'origine, Samson était uniquement destiné à égayer les enfants à Noël. Cependant, le chien est devenu si populaire qu'il est resté. Un an après, la série télévisée Samson & Gert a débuté.

À la suite des succès de l'émission pour enfants, Gert crée avec ses partenaires Studio 100, une société de production de contenus télévisés pour enfants. L'entreprise, très prospère, a donné vie à des différentes séries et personnages incontournables de la vie des enfants : Kabouter Plop (les lutins Plop), Piet Piraat (Pat le pirate), Mega Mindy, Bumba, K3 et plus encore. Studio 100 possède cinq parcs d'attractions en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. Tout ces exploits lui rapportent beaucoup, beaucoup d'argent. Il figure depuis des années dans la liste des Belges les plus riches. L'Anversois aime le divertissement. Il présente différentes émissions et sa popularité augmente.

Pour les petits comme pour les grands

La Flandre considérait Gert principalement comme un artiste pour enfants. A travers ses différentes apparitions comme présentateur, il gagne progressivement du terrain et séduit aussi les adultes. En 2016, il signe un contrat exclusif sur la chaine commerciale VIER pour y présenter son propre talk-show 'Gert Late Night' dans son yacht à Anvers. Un succès chez nos voisins du nord. Gert a mis sur pied son autre show, 'The Cooke & Verhulst Show'. C'est le seul talk-show quotidien de la télévision flamande. Le programme télévisé est une suite de Gert Late Night. L'émission est animée par James Cooke et Gert Verhulst. Ce sont les hôtes qui, à leur manière, reçoivent les Flamands connus et inconnus. Des chanteurs, des acteurs, mais aussi des gens ordinaires avec une histoire remarquable. Ils s'assoient pour parler de l'actualité et du show-business. À côté de son penchant pour les médias, Gert a aussi un faible pour les femmes.

Séducteur malgré lui

La vie amoureuse et tumultueuse de Gert Verhulst a été très médiatisée. Il a été en couple avec d'autres 'bekende Vlamingen', comme d'anciens membres du group K3, Karen Damen et Josje Huisman. Il est connu pour être un grand séducteur. Dans plusieurs interviews, Gert exprime sa frustration de cette étiquette qui lui colle à la peau. Il souligne que la réalité est différente de l'image que certains ont de lui.

Verhulst a deux enfants, Viktor et Marie, de son premier mariage. Il a divorcé de sa femme en 2003 et a ensuite eu une relation avec Karen Damen, ex-membre du groupe K3. Il a été en couple avec Ellen Callebout, qui tenait un restaurant à Blankenberge. Puis il a eu une brève relation avec Josje Huisman, elle aussi ex-membre du groupe K3. Depuis 2012, il s'est remis en couple avec Ellen Callebout, qu'il a épousée en 2019. Ce qui est sûr: il aime autant sa femme que sa carrière.

Divertissement pour toujours

A l'heure actuelle, il est impossible d'imaginer l'écran flamand sans Gert Verhulst. Et il semble qu'il en sera ainsi pendant un certain temps encore. Il a sa propre télé-réalité: "The Verhulstjes". Il présente Dancing With The Stars en Flandre. Il a aussi sorti son premier album solo cette année. Cet album est une collection de quelques joyaux cachés du répertoire de Studio 100. Bref, il est encore très occupé. Outre son travail à l'écran, Gert espère également faire beaucoup de travail en coulisses. Concrètement, il souhaite développer de nouveaux concepts de comédies musicales et pense déjà à l'international.