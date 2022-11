Mylène Farmer est de retour après 4 ans d'absence avec "L'emprise", son nouvel album dévoilé ce vendredi

"L'emprise" : c'est le nom du nouvel album de Mylène Farmer, qui sort ce vendredi 25. Absente dans les médias, l'artiste de 61 ans créé l'événement à chaque nouvel album. Elle va repartir en tournée en 2023, et plus de 500 000 billets sont déjà vendus.

Quatre ans après son dernier disque Désobéissance, Mylène Farmer est de retour ! Ce vendredi, son nouvel album "L'emprise" est (enfin) dévoilé après des mois d'attente. Et le 25 novembre n'a pas été choisi par hasard car c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Un premier single a déjà été dévoilé, "A tout jamais".

La pochette de l'opus a également été dévoilée : on y voit Mylène Farmer en position faetale fantomatique. Cette affiche a d'abord été placardée dans le métro parisien, en géant, sans inscription, pour créer du mystère autour de son album.

"L'Emprise", c'est le 12eme album studio de la chanteuse avec des collaborations de Woodkid, AaRon, Archive et Moby. Il dure 56 minutes, ce qui en fait le 4eme album le plus long de la chanteuse. Et comporte 14 titres au total.

Les rumeurs parlent d'un clip qui aurait été tourné pour la chanson "Rayon Vert" en duo avec AaRon. Mais d'autres sont restés bien gardés comme "Invisibles", "Que l'aube est belle", ou encore, "Rallumer les étoiles", 2 reprises en piano voix. Et un titre anglais "Do You Know Who I Am".

La chanteuse retrouvera ses nombreux fans dans une tournée qui s'annonce déjà historique. Nevermore démarrera l'été prochain et ne s'arrêtera que dans les stades

en France, Suisse et Belgique. Plus d'un demi million de tickets ont déjà été vendus